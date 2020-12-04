В Ленобласти подвели итоги поисковых работ 2020

За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны

27 торжественно-траурных церемоний захоронения прошли на территории братских могил. Так под деревней Мишкино Тосненского района состоялась торжественно-траурная церемония открытия воинского мемориала и захоронения останков 491 солдата и офицера. На Невском Пятачке перезахоронили 421 бойца и командира, поисковики опознали 21 имя полностью и 2 частично. Недалеко от деревни Чудской Бор перезахоронили 203 бойца, 442 бойца — на территории Мгинского поселения.

Силами поисковых объединений на воинском захоронении у деревни Дусьево в Кировском районе установлен временный памятный знак с именами 717 советских воинов, скончавшихся от ран в 731 хирургическом полевом госпитале.

Как рассказали в комитете по молодежной политике Ленобласти, в этом году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. Отметим, что Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году).