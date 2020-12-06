В США записали редкие звуки жидкой материи нейтронных звезд

Это исследование потом позволит понять, из чего состоит нейтронная звезда и какими свойствами она обладает.

Учёные из Массачусетского института создали прообраз жидкой материи нейтронный звёзд и определили, как в ней распространяется звук. Его даже получилось записать. Исследование можно найти в научном журнале Science.

Для воссоздания материи учёным понадобилось облако из атомов лития. Нейтронные звезды – это останки крупных выгоревших звёзд. От взрыва сверхновой ядра звёзд схлопываются и превращаются в сферу размером с небольшой город. Далее в сфере запускается череда реакций, и звезда становится шаром из нейтронов.

Сказать в точности, что такое нейтронная звезда и из чего она состоит, пока нельзя. Однако лабораторный эксперимент, проведённый профессором Мартином Цвирляйном и его командой, может в этом помочь.

Исследовали, воздействовали на облако из атомов лития звуковыми волнами и наблюдали за тем, как звук меняет положение атомов. Выяснилось, что сделанные ранее квантово-механические расчёты верны.

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Такие замеры, как объясняют учёные, важны для астрономов, которые будут посредством методов сейсмологии выяснять структуру и свойства недр нейтронных звёзд.