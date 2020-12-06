В Кингисеппском районе поезд насмерть сбил девушку

Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, происшествие случилось около 23:50 в Кингисеппском районе. Поезд сбил на пешеходном переходе девушку, на вид которой было не больше 18-ти лет.

В результате происшествия девушка скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

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По факту произошедшего будет проведена проверка.