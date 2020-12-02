В Ленобласти пассажирку электропоезда зажало дверьми – ее тащило по рельсам, пока она не умерла

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего помощника машиниста электропоезда, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения.

Электропоезд прибыл на ж/д станцию «Горы» в поселок Новинка Кировского района 8 октября 2019 года. Помощник машиниста не убедился в том, что все пассажиры высадились, и подал машинисту сигнал о закрытии дверей.

Из-за этого одной из пассажирок зажало ногу. Электропоезд продолжил движение, и женщину протащило сначала по платформе, затем по рельсам. От полученных травм она скончалась. Материалы дела будут направлены в суд.