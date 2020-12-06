В Выборге грабитель вынес коллекцию монет и столовые приборы из квартиры медика

Устанавливаются обстоятельства кражи в Выборгском районе Ленобласти.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, в полицию города Выборга обратился врач с заявлением об ограблении. По словам мужчины, неизвестный пробрался в его квартиру в девятиэтажке на Приморском шоссе.

Добычей злоумышленника стали набор коллекционных монет, около 150 евро и 2000 рублей наличными, а также столовые приборы. Общий ущерб пострадавшему достигает 290 тысяч рублей.

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По факту произошедшего преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».