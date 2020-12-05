Максимальная цена на вакцину «Спутник V» составит 1 942 рубля

Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса “Спутник V” — 1942 рубля за два компонента.

Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9 710 рублей, сообщает помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Для россиян вакцинация будет бесплатной, а проводить вакцинирование будут исключительно на добровольной основе.

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Напомним, в России на данный момент зарегистрировано две вакцины COVID-19 — «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» «Вектора». Их внесли в список жизненно важных лекарств.