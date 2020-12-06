Более 35% вузов России и их филиалов полностью ушли на дистанционное обучение – Минобрнауки

Более 35% российских вузов и их филиалов полностью ушли на дистанционное обучение, заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Статистика такая — 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удалённо, это если быть точным, 478 вузов и филиалов», — заявил Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Минобрнауки России был издан приказ о переводе студентов столичных вузов на дистанционное обучение, в документе также рекомендовалось региональным вузам перейти на удалённый формат по согласованию с Роспотребнадзором. Глава ведомства на этой неделе заявлял, что большинство вузов в Москве и Санкт-Петербурге перешли на дистанционное обучение.