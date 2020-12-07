Охотник выстрелил себе в ногу и погиб в лесу возле Пикалево

В полицию Бокситогорского района 5 декабря около 12:30 сообщили о том, что в лесу возле деревни Пакшеево, расположенной в 15 километрах от Пикалево, 45-летний охотник выстрелил себе в ногу.

Спасти пострадавшего не удалось. Прибывшие на место сотрудники полиции застал рядом с трупом двух мужчин – товарищей погибшего. По их словам, ныне умерший сам случайно выстрелил себе в правую ногу.

Все трое – сотрудники «Пикалевского глиноземного завода». На погибшего зарегистрировано охотничье ружье «ИЖ».