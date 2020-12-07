В Петербурге пропал автомобиль каршеринга – его нашли в канаве во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 5 декабря обратился сотрудник сервиса каршеринга. Он сообщил, что в Московском районе Санкт-Петербурга ночью пропал Nissan Qashqai.
Автомобиль нашли брошенным у форелевой фермы «Клевое место» в деревне Медный завод. По предварительной информации, водитель был нетрезв, не справился с управлением, и иномарка передними колесами попала в канаву.
Чтобы забрать Nissan Qashqai, мужчина воспользовался чужим аккаунтом.
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