Фото: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Гатчине

ДТП произошло 6 декабря около 07:00 на втором километре дороги «Гатчина – Куровицы».

Фото: 47news.ru

Автомобиль сбил в зоне действия пешеходного перехода. В результате столкновения мужчина оказался в 10-15 метрах от разметки. Водитель не дождался инспекторов ГИБДД и покинул место происшествия.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 45-летний охотник выстрелил себе в ногу и погиб в лесу возле Пикалево. На погибшего зарегистрировано охотничье ружье «ИЖ».