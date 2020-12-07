Фото: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Гатчине

ДТП произошло 6 декабря около 07:00 на втором километре дороги «Гатчина – Куровицы».
Фото: 47news.ru
Автомобиль сбил в зоне действия пешеходного перехода. В результате столкновения мужчина оказался в 10-15 метрах от разметки. Водитель не дождался инспекторов ГИБДД и покинул место происшествия.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 45-летний охотник выстрелил себе в ногу и погиб в лесу возле Пикалево. На погибшего зарегистрировано охотничье ружье «ИЖ».
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07.12.2020 42