Фото: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Гатчине

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

ДТП произошло 6 декабря около 07:00 на втором километре дороги «Гатчина – Куровицы».

в Гатчине
в Гатчине

Фото: 47news.ru

Автомобиль сбил в зоне действия пешеходного перехода. В результате столкновения мужчина оказался в 10-15 метрах от разметки. Водитель не дождался инспекторов ГИБДД и покинул место происшествия.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 45-летний охотник выстрелил себе в ногу и погиб в лесу возле Пикалево. На погибшего зарегистрировано охотничье ружье «ИЖ».

Вам будет интересно
Фото: водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Гатчине фото, Ленинградская область, ДТП, Гатчина
Фото: цыгане украли сено из Пижмы – фермер выследил их до Мызы-Ивановки
В паблике «Ферма в Ковшово» сообщают: 6 декабря фермер организовал преследование цыган, похитивших сено с его участка возле деревни Пижма...
07.12.2020 42
Автор