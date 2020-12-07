В Индии один человек умер и 315 госпитализированы из-за неизвестной болезни

Люди с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы 5 декабря. К вечеру 6 декабря общее число заболевших достигло 315 человек. Об этом сообщает издание The Hindu.

Все заболевшие – жители южноиндийского города Элуру, расположенного в штате Андхра-Прадеш. Среди госпитализированных 46 детей и 70 женщин. Один человек скончался.

Среди симптомов обмороки, головокружение, головная боль и признаки эпилепсии. Результаты тестов на COVID-19 отрицательные. Возбудитель болезни не выявлен. Не исключается заражение из-за недоброкачественных продуктов.