Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Автор: Сергей Агутин
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Адольф Гитлер Уунона (Adolf Hitler Uunona) победил на выборах, получив 85 % голосов в Намибии – бывшей немецкой колонии, некогда известной как Германская Юго-Западная Африка.

Адольф Гитлер
Фото: избирательная комиссия Намибии

Мы знаем, что вы подумали. Более того, так подумало большинство.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», – рассказал Адольф Гитлер немецкому изданию Bild

Победа на выборах обеспечила Адольфу Гитлеру место в региональном совете Ошаны. В интервью изданию Bild политик подчеркнул, что «мировое господство» в его намерения не входит.

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