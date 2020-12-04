Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Адольф Гитлер Уунона (Adolf Hitler Uunona) победил на выборах, получив 85 % голосов в Намибии – бывшей немецкой колонии, некогда известной как Германская Юго-Западная Африка.
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«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», – рассказал Адольф Гитлер немецкому изданию Bild
Победа на выборах обеспечила Адольфу Гитлеру место в региональном совете Ошаны. В интервью изданию Bild политик подчеркнул, что «мировое господство» в его намерения не входит.
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