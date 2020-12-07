За год в Ленобласти ликвидировано 810 незаконных и опасных съездов

Рекордсмен по количеству незаконных и опасных подъездов с региональных дорог к свалкам, карьерам, коттеджным поселкам и магазинам — Всеволожский район — 66 штук.

Почетное «серебро» в антирейтинге получили Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский и Выборгский районы. Техника не только перекапывает сам съезд, но и устанавливает на этом месте усиленное металлическое ограждение.

«Ленавтодор» через суд признает примыкания незаконными. Ликвидация же происходит за счет собственников земельных участков, к которым ведут незаконные съезды. Напомним, что обустройство съездов с региональных трасс осуществляется только с согласия и с получением технических условий у «Ленавтодора».

Незаконные съезды не только создают серьезную угрозу безопасности дорожного движения, но и разрушают сами дороги: из-за засыпки водоотводных канав основание дорог становится переувлажненным и деформируется, образуются застои воды, что вызывает трещины и дефекты дорожного покрытия.

На сайте ГКУ “Ленавтодор” есть интерактивная карта дорог в Ленобласти. На которой указаны названия каждой региональной трассы и ее полные технические характеристики, какая организация ее обслуживает. Также можно увидеть, где произошли дорожно-транспортные происшествия, и переключиться на круглосуточные дорожные камеры. К тому доступны данные с 25 дорожных метеостанций, что поможет проложить наиболее безопасный маршрут с учетом погодных условий на ближайшие несколько часов.