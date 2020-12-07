С 7 по 16 декабря жителей Ленобласти приглашают поучаствовать в III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности.

У жителей Ленинградской области появилась возможность проверить свои знания в области финансов. Так, с 7 по 16 декабря они могут принять участие в III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности.

В тесте предусмотрено два уровня сложности: базовый и продвинутый. В каждом участнику предстоит ответить на 30 вопросов. Если 20 и больше ответов окажутся верны, участнику выдадут именной сертификат, подтверждающий его знания. Онлайн-зачет доступен на сайте http://www.finzachet.ru/.

В онлайн-зачете минувшего года Ленобласть заняла третье место по доле участников, которые успешно его прошли.