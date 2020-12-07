Чаще всего на выходных россияне предпочитали ездить в Суздаль, Истру, Углич и Выборг.

Российский центр бронирования жилья для Tvil.ru выяснил, в какие провинциальные города россияне чаще всего отправлялись отдохнуть на выходных за 2020 год.

Бесспорным лидером по числу путешествий стал Суздаль, второе место занял Истра, третье место эксперты отвели Угличу. В топе популярных городов также оказались Выборг, Таруса и Боровск.