Молодых ленинградцев, кто хотел бы оформить свою идею в успешный бизнес-проект, приглашают на онлайн-тренинг.

Тренинг стартует сегодня. Первый поток продлиться до 13 декабря, второй стартует 13 декабря и продлится по 20 декабря. Принять участие в тренинге может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Регистрация участников проходит в АИС «Молодежь России».

Ведущие эксперты помогут разобраться с тем, что такое «стартап», выбрать идею и занять определенную нишу и определить свою целевую аудиторию.