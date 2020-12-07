В здании правительства Ленобласти установили елку с 82 бумажными шарами — каждый шар — это заветная мечта ребенка, которую вы можете исполнить

«Любой сотрудник или посетитель может сорвать шарик и исполнить желание детей, у которых нет родителей. Это даёт детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, веру в добро и в Деда Мороза», – отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, «сорвав» три шарика.

Подарки от главы Ленобласти в этом году получат воспитанники Каложицкого и Кингисеппского ресурсных центров: фитнес-браслете для одиннадцатилетней Иры, набор парикмахера для семилетней Насти, а для пятнадцатилетней Виктории – кольцевую лампу для селфи и косметичку.

В 2019 году глава Ленобласти рассказал, что исполнил детские желания из конвертов, которые он снял с кремлевской “Елки желаний”: юная жительница Всеволожского района Милана снялась в новогоднем анонсе для “Сказаний о Сельме”, Владимир из Киришей посетил матч любимого футбольного клуба “Зенит”, девочка Даша получила кукол, а Полина — качели.