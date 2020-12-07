Дополнительные соцгарантии и стандарты для жителей одобрили депутаты Ленобласти

Депутаты ЗакСобрания Ленобласти одобрили в первом чтении проект закона «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах».

Финансовая деятельность региона на следующий год будет планироваться с учетом проекта «47 гарантий». Инициатором такого планирования выступил губернатор Ленобласти. Проекта «47 гарантий» стал основой областного закона «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области». Он представляет собой программный документ, после принятия которого область обретет новые стандарты для комфортного проживания людей. При этом в формировании списка гарантий принимали участие жители 47 региона.

В числе 47 гарантий — общественно-значимые обязательства в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, экономики, экологии и комфортной среды. В каждой из них заявляются гарантии, а также способы их достижения к началу 2026 года.