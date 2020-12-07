Дело возбуждено против мужчины, применившего силу к подростку в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбуждено против мужчины в Санкт-Петербурге, вмешавшегося в драку подростков и применившего силу в отношении одного из них, после чего тот был госпитализирован с переломом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Ранее в интернете разместили видео, где в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается отец одного из них. Он с силой бросает подростка на землю, после чего другой продолжает наносить сверстнику удары. Мальчик был госпитализирован с переломом руки.

«Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, на детской площадке применившего физическую силу в отношении ребёнка», — говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточнили в аппарате детского омбудсмена города, пострадавший ребёнок был успешно прооперирован.

«На текущие сутки состояние ребёнка удовлетворительное, получает все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

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По данным аппарата, вмешавшийся в конфликт мужчина является уроженцем Узбекистана, состоит в браке, имеет двух детей, официально не трудоустроен, проживает по месту регистрации.