Жительница Бокситогорского района в ходе прямой линии с губернатором Ленобласти пожаловалась на отсутствие отопления в своей квартире.

В понедельник, 7 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прямую линию с горожанами, ответив на все их вопросы. Об этом пишет «Online47».

Так, пожилая жительница поселка Ефимовский Бокситогорского района пожаловалась главе региона на отсутствие тепла в своей квартире. По ее словам, эту проблему не могут решить уже несколько лет.

Дрозденко заявил, что уже завтра на место прибудут специалисты Госжилнадзора и разберутся в ситуации. Он добавил, что проблема, очевидно, технического характера, и собственница квартиры не обязана ее решать.