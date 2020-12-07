Цены на говядину в России могут вырасти на треть

Национальный союз мясопереработчиков опасается роста цен на мясо говядины. Если прогноз сбудется, говядина сможет по праву считаться деликатесом.

За 2020 год в Россию прибыло 200 тыс. тонн импортного мяса, сообщает портал «Фонтанка». Это меньше существующей годовой квоты на импорт на 370 тыс. тонн.

Сильно сказалось на данном явлении эмбарго, которое было введено в 2014 году. После этого с рынка ушли многие зарубежные поставщики, а внутреннее производство за эти года так и не стабилизировалось.

На данный момент правительством предусмотрены льготные импортные ставки для крупнейших поставщиков из Белоруссии, Парагвая и Бразилии. Однако уже в следующем году льгот не будет.

За прошедшие 9 месяцев 2020 года подорожание говядины составило около 18 %. Национальный союз мясопереработчиков предположил, что рост на этом не остановится и достигнет трети от текущей стоимости.