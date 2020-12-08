В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 декабря.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волосовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+4), Подборовье (+1).
- Волховский район: Волхов (+5).
- Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+6), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Кальтино (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Чулково (+1), Петровское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Никольское (+2), Сиверский (+3), Терволово (+1), Коммунар (+6), Малые Колпаны (+1), Торфяное (+2), Вайя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Вистино (+1), Ивангород (+5).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+11), Будогощь (+2).
- Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+2).
- Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+3), Приозерный (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1), Важины (+1), Шеменичи (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Кривко (+2), Ларионово (+1), Ромашки (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+10).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+1), Царыцино Озеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Староселье (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.