В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 декабря.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волосовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+4), Подборовье (+1).

Бокситогорск (+3), Пикалево (+4), Подборовье (+1). Волховский район: Волхов (+5).

Волхов (+5). Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+6), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Кальтино (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+1).

Мурино (+5), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+6), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Кальтино (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+1). Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Чулково (+1), Петровское (+1).

Выборг (+15), Рощино (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Чулково (+1), Петровское (+1). Гатчинский район: Гатчина (+8), Никольское (+2), Сиверский (+3), Терволово (+1), Коммунар (+6), Малые Колпаны (+1), Торфяное (+2), Вайя (+1).

Гатчина (+8), Никольское (+2), Сиверский (+3), Терволово (+1), Коммунар (+6), Малые Колпаны (+1), Торфяное (+2), Вайя (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Вистино (+1), Ивангород (+5).

Кингисепп (+7), Вистино (+1), Ивангород (+5). Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+11), Будогощь (+2).

Глажево (+1), Кириши (+11), Будогощь (+2). Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1).

Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Лодейное Поле (+2). Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+2).

Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+2). Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+3), Приозерный (+1).

Луга (+6), Заклинье (+3), Приозерный (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1), Важины (+1), Шеменичи (+1).

Подпорожье (+8), Вознесенье (+1), Важины (+1), Шеменичи (+1). Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Кривко (+2), Ларионово (+1), Ромашки (+1), Запорожское (+1).

Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Кривко (+2), Ларионово (+1), Ромашки (+1), Запорожское (+1). Сланцевский район: Сланцы (+10).

Сланцы (+10). Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+1), Царыцино Озеро (+1).

Тихвин (+13), Шугозеро (+1), Царыцино Озеро (+1). Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Староселье (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: