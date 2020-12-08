Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 216 новых зараженных 8 декабря

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 декабря.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волосовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+4), Подборовье (+1).
  • Волховский район: Волхов (+5).
  • Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+2), Романовка (+2), Бугры (+6), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Кальтино (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+15), Рощино (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Чулково (+1), Петровское (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+8), Никольское (+2), Сиверский (+3), Терволово (+1), Коммунар (+6), Малые Колпаны (+1), Торфяное (+2), Вайя (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Вистино (+1), Ивангород (+5).
  • Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+11), Будогощь (+2).
  • Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+1), Горы (+1), Мга (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+2), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+2).
  • Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+3), Приозерный (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+8), Вознесенье (+1), Важины (+1), Шеменичи (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+3), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+1), Кривко (+2), Ларионово (+1), Ромашки (+1), Запорожское (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+10).
  • Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+1), Царыцино Озеро (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+2), Староселье (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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