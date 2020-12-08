«Смотри, как я могу»: труп 12-летнего мальчика нашли возле дома в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного жилого дома № 51 на Муринской дороге 7 декабря в 15:00 нашли тело 12-летнего мальчика.

По предварительным данным, находясь на 10 этаже в компании одноклассника, мальчик сказал: «Смотри, как я могу». После этого он перелез через балконные ограждения и повис на руках. Товарищ пытался втащить его обратно, но не смог – мальчик сорвался.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.