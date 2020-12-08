В Петербурге вырос спрос на онлайн-встречи с Дедом Морозом

В этом году количество желающих пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку значительно сократилось, если в прошлом году таких было 32%, то в этом — 18%.

Согласно данным опроса “Авито”, большая часть россиян просто планирует оставить подарки под елкой, однако есть и те, кто выбрал альтернативный вариант — онлайн-встречу со сказочными персонажами. Такой способ поздравлений выбрали 7% россиян. В Петербурге подобная услуга обойдется в среднем в 1,5 тыс. рублей.