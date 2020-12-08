Разложившийся труп нашли у Октябрьской набережной – его частично обглодали собаки

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В палатке у Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга 7 декабря прохожий нашел труп мужчины.  

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тронутое разложением тело, которое уже частично обглодали собаки. В одежде погибшего нашли паспорт на имя 54-летнего уроженца Казахстана.

Труп лежал в самодельной палатке. Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.

Вам будет интересно
Разложившийся труп нашли у Октябрьской набережной – его частично обглодали собаки Санкт-Петербург, Невский район
Юный сосед забил 86-летнюю пенсионерку кочергой ради 300 рублей в Красном Бору
В Тосненском районе задержан подозреваемый в убийстве 86-летней пенсионерки. Он зашел к ней занять денег, но забил кочергой и задушил...
08.12.2020 96
Автор