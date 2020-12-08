Разложившийся труп нашли у Октябрьской набережной – его частично обглодали собаки

В палатке у Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга 7 декабря прохожий нашел труп мужчины.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тронутое разложением тело, которое уже частично обглодали собаки. В одежде погибшего нашли паспорт на имя 54-летнего уроженца Казахстана.
Труп лежал в самодельной палатке. Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
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