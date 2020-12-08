Ввод складов в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2020 году вырос почти в 2 раза

Объем ввода складов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2020 году, по предварительным данным, почти в два раза превысил показатели 2019 года, составив 250 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении компании Сolliers International.

При этом на рынке есть еще несколько проектов площадью порядка 50 тысяч квадратных метров, находящихся в высокой стадии готовности, отмечается в нем.

Основную долю ввода (68%) составили объекты, реализованные по схеме built-to-suit. Их ключевыми клиентами, как и прежде, остаются торговые сети и логистические компании, добавляется в релизе.

«При этом новые спекулятивные объекты к моменту ввода в эксплуатацию практически полностью заполнены: дефицит складов в последние годы привел к росту числа предварительных договоров аренды в строящихся объектах (pre-let сделок)», — говорится в сообщении.

Несмотря на почти двукратный прирост предложения, увеличение количества спекулятивных площадей (на 126 тысяч «квадратов») не оказало существенного влияния на среднерыночный уровень вакантности. По состоянию на начало октября 2020 года доля свободных площадей составляла порядка 1,9% от объёма рынка – это минимальное значение за последние семь лет (в 2013 году – 1,8%). По итогам года специалисты компании ожидают, что уровень вакантности будет не более 2,5% за счёт высвобождения небольших блоков в объектах в связи с окончанием срока договоров аренды.

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По прогнозам компании, в 2021 году рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области пополнится еще 220 тысячами «квадратов» качественных складских площадей.