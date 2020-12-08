9 декабря жители Гатчины временно останутся без света

Из-за плановых работ 9 декабря с 09.00 до 17.00 будет приостановлена подача электроснабжения на нескольких улицах Гатчины.
Света не будет по следующим адресам:
- пер. Зеленый, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9/23, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;
- ул. Перегудова, 6, 8, 10, 12/30, 14;
- ул. Загородная, 2-5, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28;
- ул. Заводская, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34;
- пер. Заводской, 3, 6;
- ул. Куприна, 11, 13;
- пер. Краснофлотский, 1 ,3, 4, 5, 6;
- ш. Корпиковское, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17- 34, 36, 38, 40, 40А;
- ул. Литейная, 7, 9, 13, 14, 15,16,17, 18, 20, 22;
- туп. Литейный, 1-7;
- ул. Огородная, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13А, 18;
- ул. Перегудова, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;
- ул. Пушкинская, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 18, 19, 20, 22;
- ул. Рошаля, 24/1;
- пер. Хабаровский, 2А, 2Б.