На пожаре в Выборге погиб мужчина

Пожар охватил 15 квадратных метров квартиры дома, расположенного на улице Физкультурной в Выборге Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 декабря в 14:39. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 15:11 – менее чем за час.
Спасатели вынесли из пожара мужчину. Предположительно, это был хозяин квартиры. Врачи констатировали его смерть.
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