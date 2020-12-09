На пожаре в Выборге погиб мужчина

Пожар охватил 15 квадратных метров квартиры дома, расположенного на улице Физкультурной в Выборге Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 декабря в 14:39. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 15:11 – менее чем за час.

Спасатели вынесли из пожара мужчину. Предположительно, это был хозяин квартиры. Врачи констатировали его смерть.