Александр Дрозденко поздравил ленинградцев по случаю Дня герба, флага и гимна региона

Глава Ленобласти поздравил всех жителей региона с праздником ― Днем герба, флага и гимна 47 региона, который отмечается сегодня, 9 декабря

«Этот день наполняет наши сердца чувством патриотизма и гордости за ленинградскую землю, объединяет в стремлении внести свой вклад в ее будущее», — отметил в своем поздравлении Александр Юрьевич.

Глава Ленобласти подчеркнул, что не сомневается в том, что наш субъект Российской Федерации и впредь продолжит оставаться одним из самых современных и передовых регионов страны, а его официальные символы будут и в дальнейшем укреплять в каждом ленинградце любовь к малой Родине.

«В этот знаменательный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в добрых начинаниях!», — подытожил свое поздравление Дрозденко.

Напомним, что этот праздничный день закреплен в областном законе №22-оз от 27.03.2015 «О праздничных днях и памятных датах в Ленобласти». Флаг Ленобласти, наряду с гербом, основной символ государственной власти, отображающий общественно-исторический и государственно-правовой статус Ленобласти как субъекта РФ. Герб Ленобласти утвержден Законом «О гербе и флаге Ленинградской области». Этот закон принят ЗакСобранием Ленинградской области 9 декабря 1997 года. Авторами гимна стали педагоги из областного колледжа культуры и искусства: автор стихов — Михаил Лейкин, музыки – Светлана Миронова.