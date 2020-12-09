Правительство России выделит более 3,1 млрд руб на реконструкцию консерватории в Санкт-Петербурге

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,1 миллиарда рублей на реконструкцию Санкт-Петербургской государственной консерватории имена Н.А. Римского-Корсакова, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что деньги поступят в 2020 году и позволят заключить контракты на проектные и строительные работы. Затем на реконструкцию планируется назначить дополнительное финансирование.

«На реконструкцию здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова будет направлено более 3,1 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед сенаторами, обратил внимание властей Санкт-Петербурга на необходимость реконструкции консерватории и поручил правительству и властям довести этот вопрос до конца. По оценке главы государства, в противном случае идея реконструкции, которую он назвал замечательной, «скоро превратится в беду».

Работы по реставрации консерватории были начаты в 2014 году, первыми подрядчиками были «Стройфасад» и «Балтстрой». В 2017 году контракты с ними были расторгнуты. Вторым подрядчиком на объекте была компания «Меандр». В 2018 году работы были приостановлены, и Северо-Западная дирекция также была вынуждена расторгнуть контракт.

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