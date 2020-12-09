Депутат ГД обратился к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой о возвращении в город дельфинария

Депутат ГД от Санкт-Петербурга Михаил Романов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой взять на личный контроль вопрос о скорейшем возвращении в город дельфинария.

«Обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с многочисленными обращениями жителей города в мой адрес по вопросу недавнего закрытия единственного дельфинария в Санкт-Петербурге как минимум на четыре года», — написал во вторник Романов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что попросил губернатора «взять на личный контроль вопрос о скорейшем возвращении в город дельфинария, в том числе рассмотреть возможность привлечения партнёров города к финансированию строительства нового здания для этого объекта».

«Закрытие любимого жителями города дельфинария, куда люди привыкли ходить целыми семьями, — большая потеря для города. Строительство нового современного дельфинария за счет средств города и/или партнёров и оснащение его высокотехнологичным оборудованием для содержания морских животных и производства шоу-программ с их участием могло бы стать примером успешной реализации социальных проектов, стало бы стимулом для привлечения социально ориентированных инвестиций, послужило бы развитию туристической отрасли Санкт-Петербурга», — отметил парламентарий.

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Ранее Санкт-Петербургский дельфинарий сообщил, что прекращает работу на Крестовском острове и выразил готовность переехать в другой регион, если городские власти не найдут подходящий бассейн.