В районе Красного Бора поисковики нашли останки и личные вещи красноармейца

Во вторник, 8 декабря, поисковый отряд “Патриот-2” в районе Красного Бора Тосненского района нашли останки бойца Красной Армии.

Поисковики рассказали, что отработали два блиндажа, но никаких находок не удалось сделать. Однако на выходе один из поисковиков обнаружил останки солдата Красной Армии, а также противогаз, ложка и другие личные вещи бойца.

Фото: ОМИППО Доблесть, ВК.

Личность красноармейца установить не удастся: среди обнаруженных предметов нет никаких указаний на имя владельца.