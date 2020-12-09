Мужчине с раком гортани перерезали горло ручкой в Сергиево

В полицию Санкт-Петербурга 8 декабря сообщили, что возле одного из домов поселка Сергиево лежит мужчина с перерезанным горлом.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи зафиксировали рваные раны шеи и оценили состояние пациента как тяжелое. Весь дом мужчины оказался залит кровью. В комнате лежала окровавленная пластиковая ручка.

Следов борьбы на месте происшествия не зафиксировано. Личность пострадавшего установлена – им оказался 58-летний уроженец Пермской области с раком гортани четвертой степени. Из-за болезни он терпел мучительные боли.