Мужчине с раком гортани перерезали горло ручкой в Сергиево

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Санкт-Петербурга 8 декабря сообщили, что возле одного из домов поселка Сергиево лежит мужчина с перерезанным горлом.  

Пострадавшего госпитализировали. Врачи зафиксировали рваные раны шеи и оценили состояние пациента как тяжелое. Весь дом мужчины оказался залит кровью. В комнате лежала окровавленная пластиковая ручка.

Следов борьбы на месте происшествия не зафиксировано. Личность пострадавшего установлена – им оказался 58-летний уроженец Пермской области с раком гортани четвертой степени. Из-за болезни он терпел мучительные боли.

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09.12.2020 75
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