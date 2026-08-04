Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков посетил с рабочим визитом Лужский район.

Первым объектом стала стоматологическая поликлиника Лужской межрайонной больницы, которая считается одним из самых современных стоматологических отделений региона. Она укомплектована оборудованием по последнему слову техники. Следующим пунктом поездки стало эндоскопическое отделение стационара, куда ранее поступило новое оборудование: цифровой гастроскоп, фиброскоп и колоноскоп. Это позволяет проводить качественное и оперативное обследование желудочно-кишечного тракта, в том числе в рамках диспансеризации и приёма у профильного специалиста.

По итогам визита были приняты решения о дальнейшем совершенствовании отделений. Для стоматологии будет приобретен томограф и заменено стоматологическое кресло в одном из кабинетов. Также озвучены планы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в Пехенце и Низовской. Участвовавший в поездке депутат областного парламента от Лужского района Никита Коваль отметил, что современный уровень медицины в районе — в том числе результат работы депутатского корпуса за последние годы. Значительная часть депутатского фонда была направлена именно на развитие здравоохранения.