Ученые рассказали, на что повлияет произошедшая вспышка на Солнце

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заведующего лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергея Кузина.

Произошедшая 7 декабря вспышка на Солнце в абсолютном выражении небольшая.

«На здоровье это не скажется точно, скорее это критично для спутниковой группировки, поскольку потоки частиц будут довольно существенными», – рассказал Сергей Кузин

По мнению эксперта, в ближайшие десятилетия большой активности Солнца не будет. А 10 декабря в период с 06:00 до 09:00 на Земле пройдет магнитная буря среднего уровня.