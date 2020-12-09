В Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе

Они зависят от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Если население будет соблюдать все ограничительные рекомендации, то в январе 2021 года в России “закрепится стабилизация эпидпроцесса”. В противном случае, произойдет “откат к прежним значениям”.

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Эксперт посоветовал россиянам избегать массовых мероприятий и общественного транспорта, а новогодние праздники провести дома. Также он напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.