В Роспотребнадзоре назвали два возможных сценария пандемии в январе

Они зависят от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Если население будет соблюдать все ограничительные рекомендации, то в январе 2021 года в России “закрепится стабилизация эпидпроцесса”. В противном случае, произойдет “откат к прежним значениям”.
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