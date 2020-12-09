Итоги развития социального бизнеса подведут на конференции 10 декабря

Социальная сфера чаще всего ассоциируется с некоммерческой и благотворительной деятельностью.

Задача конференции «Социальное предпринимательство: итоги 2020» – акцентировать бизнес-подход и возможности его реализации в сфере социальных услуг, спорта и здорового образа жизни, в образовании, здравоохранении, культуре. Особое внимание будет уделено механизмам стимулирования и поддержки социально ориентированных предприятий Ленинградской области.

Начало онлайн-трансляции 10 декабря в 10:00. Участие бесплатное.

В программе: пленарное заседание, награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2020», два тематических круглых стола.

Участие в конференции подтвердили:

Нерушай Светлана Ивановна , председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;

, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; Иванов Павел Викторович , заместитель председателя комитета по социальной защите Ленинградской области;

, заместитель председателя комитета по социальной защите Ленинградской области; Пономарев Евгений Николаевич , первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области;

, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области; Чудакова Алина Олеговна , ведущий специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;

, ведущий специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; Жигулина Юлия Анатольевна , исполнительный директор Фонда «Наше будущее»;

, исполнительный директор Фонда «Наше будущее»; Денисова Александра Юрьевна , директор департамента акселерационных программ «Фонда поддержки социальных проектов»;

, директор департамента акселерационных программ «Фонда поддержки социальных проектов»; Хомич Михаил Викторович, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.

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