Итоги развития социального бизнеса подведут на конференции 10 декабря

Социальная сфера чаще всего ассоциируется с некоммерческой и благотворительной деятельностью.
Задача конференции «Социальное предпринимательство: итоги 2020» – акцентировать бизнес-подход и возможности его реализации в сфере социальных услуг, спорта и здорового образа жизни, в образовании, здравоохранении, культуре. Особое внимание будет уделено механизмам стимулирования и поддержки социально ориентированных предприятий Ленинградской области.
Начало онлайн-трансляции 10 декабря в 10:00. Участие бесплатное.
В программе: пленарное заседание, награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект 2020», два тематических круглых стола.
Участие в конференции подтвердили:
- Нерушай Светлана Ивановна, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;
- Иванов Павел Викторович, заместитель председателя комитета по социальной защите Ленинградской области;
- Пономарев Евгений Николаевич, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области;
- Чудакова Алина Олеговна, ведущий специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;
- Жигулина Юлия Анатольевна, исполнительный директор Фонда «Наше будущее»;
- Денисова Александра Юрьевна, директор департамента акселерационных программ «Фонда поддержки социальных проектов»;
- Хомич Михаил Викторович, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.
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