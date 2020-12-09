В Новосаратовке пенсионерку сбили два автомобиля подряд

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

8 декабря на третьем километре автодороги “поселок Свердлова – Всеволожск” автомобиль Hyundai сбил 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От удара ее отбросило на встречную полосу, там на нее наехал ГАЗ-А32Р22. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.