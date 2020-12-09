В одной из школ Тосненского района появится шахматная площадка с огромными фигурами.

Мастера и осужденные петербургской исправительной колонии № 4 вырезали огромные шахматные фигуры для школы в Красном Бору. Вся работа заняла у них в общей сложности два месяца, передали в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что заключенные впервые работали с большими напольными шахматами — раньше они изготавливали сувенирные шахматы, нарды и шкатулки, которые потом отправлялись в магазины ФГУП «Промсервис». В школе фигуры установят в четверг, 10 декабря.