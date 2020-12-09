Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела крадущегося речного бобра

В объектив фотоловушки Нижне-Свирского заповедника попал речной бобр, крадущийся с веткой в зубах. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Сотрудники заповедника отметили, что речной бобр главный ландшафтный дизайнер Нижне-Свирского заповедника.

“Захочет — уберет ненужные кусты и деревца, захочет — затопит часть территории, постепенно превратив лес в болото или переувлажненный луг”, — говорится в сообщении.