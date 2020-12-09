Такое решение позволит увеличить пассажиропоток на скоростной магистрали между двумя мегаполисами.

Обсуждение изменений проходили на научно-техническом совете 9 декабря. На нем Александр Беглов отметил востребованность маршрута и важность будущей агломерации между регионами.

Изменения в прокладке маршрута удлинит магистрали всего на 21 км, а пассажирский поток увеличится на 1 млн человек в год.

По прогнозам экспертов, проект обеспечит граничащие друг с другом области десятками тысяч рабочих мест. Путь из одной конечной точки в другую будет занимать около 2 часов, а скорость вагонов составит 350 км/час.