Скверу в Сосновом Бору присвоено имя Героя России Андрея Воскресенского

Скверу на улице Солнечной в Сосновом Бору 9 декабря присвоено имя Героя Российской Федерации Андрея Воскресенского, посвятившего свою жизнь атомному подводному флоту.

Открыли стелу с именем глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков и вдова подводника Наталья Воскресенская. Также в церемонии приняли участие сослуживцы Андрея Воскресенского и заслуженные военные моряки.

Герой России Андрей Воскресенский – один из 14 моряков, ценой собственной жизни предотвративших пожар в глубоководном аппарате на глубине 300 метров. Благодаря их подвигу часть экипажа смогла выжить.