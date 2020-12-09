В Кудрово построят мост через реку Оккервиль

Комитет по дорожному хозяйству выдал разрешение на строительство объекта. Мост соединит северную и южную части города.

Соединение частей города будет возможно благодаря продлению трассы от проспекта Строителей до Ленинградской улицы. Подрядчик уже получил добро на возведение моста с последующим соединением улиц.

Объект должен завершить большую работу по формированию дорожной сети Кудрово. Это будет одна из важнейших дорожных артерий нового города.

В дальнейшем власти города хотят соединить проспект Строителей Европейский.