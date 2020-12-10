В Приозерске 11, 15 и 18 декабря отключат холодную воду

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники «Леноблводоканала» будут подключать один из районов Приозерска к новой сети 11, 15 и 18 декабря 2020 года.

Работы плановые, однако их будет сопровождать временное отключение холодной воды после 00:01. Несмотря на ночное время, будет организован подвоз питьевой воды в автоцистернах.

График отключения одинаковый для всех трех дат:

  • ул. Ленинградская, 1 – с 00:01 до 01:00;
  • ул. Привокзальная, 11 – с 01:15 до 02:00;
  • ул. Кирова, 4 – с 02:15 до 03:00;
  • ул. Ленина, 12 – с 03:15 до 06:00.

Получить ответы на вопросы можно в единой диспетчерской службе ГУП «Леноблводоканал» в Приозерске – 8 813 793-41-66.

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