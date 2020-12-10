В Ивангороде юный угонщик сдал чужой автомобиль на металлолом и сдался полиции

В полицию Кингисеппского района 7 декабря обратилась 34-летняя жительница Ивангорода, она сообщила, что у одного из домов по улице Котовского у нее угнали ВАЗ 21150. Ущерб — 60 тыс. рублей.

На следующий день полиция нашла угнанный автомобиль в деревне Новопятницкое, кто-то сдал его на металлолом. А в среду, 9 декабря, в полицию пришел 18-летний местный житель и во всем сознался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.