Грузовик столкнулся с двумя маршрутками в Большой Ижоре — фото

Серьезное ДТП произошло около восьми вечера 9 декабря на 52 километре дороги «Петербург — Ручьи», в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

Водитель грузовика MAN с прицепом въехал в два коммерческих автобуса. По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, обе маршрутки получили серьезные повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: 47news.ru

Ранее мы рассказывали, что пьяный водитель Cadillac устроил стрельбу после ДТП в Сертолово. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим, а пистолет он нашел.