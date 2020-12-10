Грузовик столкнулся с двумя маршрутками в Большой Ижоре — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло около восьми вечера 9 декабря на 52 километре дороги «Петербург — Ручьи», в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

Водитель грузовика MAN с прицепом въехал в два коммерческих автобуса. По предварительной информации, пострадавших нет. Судя по фото, обе маршрутки получили серьезные повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Грузовик столкнулся с двумя маршрутками в Большой Ижоре - фото маршрутки грузовик, Ленобласть, ДТП, Большая Ижора, авария
Грузовик столкнулся с двумя маршрутками в Большой Ижоре - фото маршрутки грузовик, Ленобласть, ДТП, Большая Ижора, авария
Грузовик столкнулся с двумя маршрутками в Большой Ижоре - фото маршрутки грузовик, Ленобласть, ДТП, Большая Ижора, авария
Фото: 47news.ru

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