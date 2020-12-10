Видео: лошадь откусила нос 25-летнему жителю Петербурга

Молодой человек вместе с товарищем вышли из караоке на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского и увидели черных лошадей без намордников.

По словам пострадавшего, наездница разрешила погладить коня и дала морковку, чтобы его покормить. Однако конь откусил молодому человеку нос. Орган быстро поместили в лед, принесенный из бара.

Пострадавшего госпитализировали и пришили нос обратно – операция шла до четырех утра. Наложено 15 швов. Приживется ли орган, неизвестно. Парень задумывается о компенсации из-за причиненного «уродства».