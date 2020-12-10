В Войсковицах капитально отремонтируют Дом культуры

Автор: Гузель Галимова
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А перед Заклинским сельским Домом культуры благоустроят территорию. Оба проекта получили положительное заключение по сметной документации, теперь предстоит выбрать подрядчиков.

В ходе капитального ремонта в Войсковицком Доме культуры будут полностью обновлены сантехника и внутренняя отделка, смонтирована пожарная сигнализация и система вентиляция, для маломобильных граждан установят оборудование.

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27.11.2020 230

У входа в Заклинский сельский Дом культуры будет создана зона отдыха, площадка для проведения массовых культурных мероприятий и установлены детская и спортивная площадки.

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