В Войсковицах капитально отремонтируют Дом культуры

А перед Заклинским сельским Домом культуры благоустроят территорию. Оба проекта получили положительное заключение по сметной документации, теперь предстоит выбрать подрядчиков.

В ходе капитального ремонта в Войсковицком Доме культуры будут полностью обновлены сантехника и внутренняя отделка, смонтирована пожарная сигнализация и система вентиляция, для маломобильных граждан установят оборудование.

Вам будет интересно Александр Дрозденко проинспектировал строительство Дома культуры в селе Паша На сегодняшний день готовность будущего Дома культуры в селе Паша Волховского района составляет более 30%. Ожидается, что ДК откроет свои... 27.11.2020 230

У входа в Заклинский сельский Дом культуры будет создана зона отдыха, площадка для проведения массовых культурных мероприятий и установлены детская и спортивная площадки.