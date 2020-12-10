Бельгийская логистическая компания открыла штаб-квартиру в Горелово

Штаб-квартира станет центром работы с клиентами не только в России, но и в странах СНГ.

Бельгийская логистическая компания Алерс открыла штаб-квартиру в индустриальной зоне “Горелово” Ломоносовского района. Объем инвестиций составил — 3,5 миллиона евро.

«Н аличие активно развивающихся компаний, которые предоставляют широкий спектр традиционных и инновационных логистических услуг, имеет большое значение для нашего региона », — отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на торжественном открытии нового офисного здания.

Сейчас в Горелово расположены собственные складские мощности Алерс площадью в 45 тыс. кв. м. Компания планирует построить еще 21 тыс. кв. м складских мощностей. Объем инвестиций составит более 13 миллионов евро.