Посетители подпольных баров могут нарваться на штраф

Нарушителям коронавирусных ограничений обещают не применять силу.

Посетителям баров, которые будут работать вопреки ограничениям из-за распространения коронавируса, грозит штраф и визит в полицию. Об этом «Фонтанке» сообщил глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности Александр Ситов.

При этом он заверил, что силовики не будут применять дубинки против нарушителей. Ранее полиция применила силу против посетителей Commode на Рубинштейна.